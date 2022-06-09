بائع يتخلص من حياته بحبة الغلة بالمنوفية.. مر بأزمة نفسيه لوفاة زوجته

تخلص بائع مقيم بقرية كفر أشليم التابعة لمركز قويسنا من حياته، بعد تناوله قرص حفظ القمح السامة «حبة الغلة»، وجرى نقله إلى المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه توفى بعد فشل محاولات إنقاذ حياته، وانتقلت قوة أمنية إلى منزل المتوفى، وحُرر المحضر اللازم، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

أسرة البائع تنفي وجود شبهه جنائية

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن المتوفي يدعى «س.ص»، 28 عاما، ويعمل بائعا، وأنه تخلص من حياته، وفق رواية أفراد أسرته، نتيجة مروره بأزمة نفسية حزنا على وقاة زوجته، وتم الانتهاء من تصاريح الدفن وتسليم الجثمان إلى الأسرة لدفنه.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، بوفاة بائع يدعى «س.ص» مقيم بدائرة المركز، نتيجة تناوله قرص حفظ القمح لمروه بأزمة نفسية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

المنوفية تسجل 12 حالة وفاة بحبة الغلة

وشهدت محافظة المنوفية خلال الأيام الماضية تسجيل عدد من حالات الوفلة بسبب «حبة الغلة» القاتله، حيث لقي أكثر من 12 شخصا مصرعهم في مراكز وقرى متفرقة في المنوفية نتيجة تناول هذه الأقراص السامة، بالرغم من صدور قرار من المحافظ بمنع تداول هذه الأقراص في الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع عدد من أنهوا حياتهم من خلال تناولها.