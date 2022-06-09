الأمن يضبط أطراف مشاجرة العصافرة: عمال مقهى اعترضوا على تنفيذ حملة إزالة

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مشاجرة بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، إذ كشفت أعمال الفحص أن حي المنتزه ثان نفذ حملة فورية لإزالة التعديات أمام أحد المقاهي بدائرة القسم دون إخطار الأجهزة الأمنية.

مشادة كلامية بين صاحب المقهى وعمال الحي

وأضافت الوزارة في بيانها، أن مشادة كلامية نشبت بين صاحب المقهى و3 من العاملين معه وعمال الحي المشاركين في الحملة، قام على أثرها صاحب وعمال المقهى بالتعدي بالضرب عليهم، لاعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات، ما أدى إلى إصابة 3 من العاملين بالحي بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

الأجهزة الأمنية تضبط شخصا يجلس على سطح قطار

في سياق منفصل، أعلنت الوزارة ضبط شخص التقط لنفسه صورة من سطح أحد القطارات.

وأوضحت أنه عقب رصد مقطع فيديو عبر أحد البرامج التلفزيونية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالجلوس أعلى سطح أحد القطارات بخط الصعيد والتقاطه صورة لنفسه معرضًا حياته للخطر، كشفت التحريات عن هوية المتهم وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط، اعتلى سطح قطار «القاهرة – الأقصر»، بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.