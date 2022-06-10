حظك اليوم برج الميزان الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان لديه قدرة كبيرة على استخدام عقله وتفكيره المنطقي حتى يتمكن من إظهار إبداعه في المجالات التي يحبها، كما أنه يستطيع محاورة الآخرين بمنطقية تجعلهم يقتنعون بآرائه ووجهات نظره، ويمتلك قلبا حنونا وحساسا، ما يجعله يتعاطف كثيرا مع الآخرين المحيطين به، ولديه أيضا شخصية هادئة، ولا يحب الصخب والضجيج، ويبتعد عنهم قدر الإمكان، ويعتمد على الأسلوب الحيادي للتعامل مع الآخرين.

ويسعى مولود برج الميزان دائما لتجنب المواقف العدائية والاصطدام مع الآخرين، كما أنه يستطيع إلهام الآخرين، ويميل لإرضاء المحيطين به قدر الإمكان، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والصعيد والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تذكّر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك.. تحكم في ردود أفعالك، وانتبه لحقوقك.. فالقمر في مربع برجك.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

برج الميزان والحب

من أهم المميزات التي يتمتع بها مولود برج الميزان، أنه قادر على صنع علاقات عاطفية قوية، ويرجع ذلك إلى إحساسه الدائم برغبته في إرضاء الطرف الآخر في العلاقة.