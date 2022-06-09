«تاج الدين»: 1.3 مليون مستفيد من انتهاء قوائم الانتظار في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك العديد من المبادرات التي نفذتها مصر على مدار 8 سنوات ماضية، واستهدفت النواحي العلاجية أو الوقائية، بهدف الكشف المبكر عن كثير من الأمراض ما يساهم في تحقيق الشفاء السريع للمريض.

المبادرات الرئاسية

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «dmc»، أن المبادرات الرئاسية تناولت الكشف المبكر عن جميع الأمراض قدر المستطاع، ما ساهم كثيرًا في الحد من المخاطر والمشاكل والمضاعفات الصحية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الحد من معاناة المواطنين من خلال القضاء على قوائم الانتظار، حيث استفاد منها مليون و300 ألف مواطن، سواء من أصحاب الأمراض المزمنة أو اصحاب الحالات المرضية الأخرى التي تستلزم التدخل الجراحي، ما ترتب عليه تقليل المشكلات التي يعاني منها المرضى.

التطوير المؤسسي والدعم البشري لمؤسسات وزارة الصحة

وأكد «تاج الدين»، أنه لم يكن ليتحقق هذا الإنجاز الضخم بدون التطوير المؤسسي والدعم البشري لمؤسسات وزارة الصحة، واستكمال الأجهزة والمعدات اللازمة، فضلًا عن التدخلات التشخيصية أو العلاجية، لافتًا إلى أن التطوير المؤسسي هو عنصر أساسي قبل البدء بأي إجراء، ولا يمكن بدونه اتخاذ أي إجراء.

دراسة أهم الأمراض والأورام المنتشرة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تحديد المبادرات الرئاسية جاء نتيجة دراسة هدفت إلى التعرف على أكثر الأمراض والأورام انتشارًا، وكذلك الوقوف على أنواع السرطانات التي يساهم التدخل السريع بها في الكشف عنها والحصول على نتائج جيدة.

وأكد أن نتائج الدراسات أشارت لنوعين من الأورام تتعلق بالمرأة، وهما سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، إذ أظهرت النتائج أن الكشف المبكر عنهما يساهم بصورة كبيرة في الحصول على نتائج جيدة للغاية، ويقلل المضاعفات، ويقلل المعاناة سواء للسيدة أو لأسرتها.

نتائج إيجابية حقيقية على أرض الواقع

ولفت «تاج الدين» إلى أن التدخل المبكر للكشف عن الأمراض وعلاجها عن طريق المبادرات، ساعد كثيرًا جدًا في تحقيق نتائج إيجابية حقيقية على أرض الواقع.