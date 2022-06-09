توجيهات التعليم لطلاب الثانوية بشأن التقدم للمنح الدولية.. آخر موعد 24 يونيو

منح دراسية مجانية لنحو 750 ألف طالب وطالبة من مرحلة الثانوية العامة، أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لهذه المنح مجموعة من الضوابط حتى يتثنى للطالب الحصول عليها، فما هي المنح وكيف يمكن اجتيازها؟

ونوهت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن الموعد النهائي لملء طلب الالتحاق هو 24 يونيو 2022، موضحة أن الضوابط هي ألا يقوم الطالب بملء عدة استمارات لنفس الطالب، وسوف يؤدي ذلك لرفض الطلب وعدم قبول أي استمارة التحاق أو وثائق إلا من خلال الاستمارة الإلكترونية ولن يتم الالتفات لأي طلبات مرسلة بطريقة أخرى.

ملء جميع بيانات الاستمارة بواسطة الطالب أو الطالبة نفسه

وشددت على ملء جميع بيانات الاستمارة بواسطة الطالب أو الطالبة نفسه، ولا يجب الاستعانة بشخص اَخر في ذلك ويجب استخدام كومبيوتر أو لاب توب لملء الاستمارة ولا يفضل استخدام التليفون المحمول، والتأكد من وجود بريد إلكتروني «إيميل» شخصي يستخدمه الطالب قبل البدء في ملء الاستمارة، موضحة أن البريد الإلكتروني وسيلة أساسية للتواصل مع الطلاب.

يجب الإجابة على كل أسئلة المقال المطلوبة

وأكدت أنه يمكن للطالب الرجوع دائما للاستمارة الخاصة به للتعديل أو الإضافة حتى الموعد النهائي للتقديم بشرط الاحتفاظ برابط الاستمارة الخاصة به، ويجب الإجابة على كل أسئلة المقال المطلوبة وتجهيز المستندات والأوراق المطلوبة قبل بدء ملء الاستمارة ويجب أن يتم استكمال جميع المعلومات المطلوبة ويجب إعادة تسمية الملفات المرفقة بإضافة اسم الطالب ونوع الوثيقة.

وشددت على تجهيز صورة واضحة من كل الوثائق المطلوبة مسحوبة باستخدام الماسح الضوئي scanner، لإرفاقها مع الاستمارة ولن يتم قبول الاستمارات دون كل الوثائق المطلوبة ويجب ألا تتجاوز مساحة الملف الواحد 16 ميجا بايت، ويفضل دمج عدة ملفات للسؤال الواحد، والاحتفاظ بكل الأصول من الوثائق في حالة طلب تقديمها لاحقا ويتم تحميل كل الوثائق في صيغة «PDF» وكل الصور في صيغة «JPG».