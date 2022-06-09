إصدار كتاب جديد في الولايات المتحدة عن سيرة حياة الفنانة ليلى مراد

في أحدث كتاب عن النجمة الراحلة ليلى مراد، أصدرت الكاتبة المصرية حنان حماد أستاذ مساعد لتاريخ الشرق الأوسط في جامعة تكساس كريستيان، كتابًا جديدًا عن الفنانة الراحلة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة.

وجاء في كلمة الناشر: «سيرة سندريلا للسينما المصرية - التكريم والشائعات التي أحاطت بمهنة لا مثيل لها، والأسئلة الجنسانية التي أزعجت المجتمع المصري».

كتاب ليلى مراد

وكانت ليلى مراد (1918-1995) النجمة الأعلى أجراً في مصر، وكانت أفلامها من بين أكثر الأفلام ربحًا في شباك التذاكر.

ولعبت ليلى مراد دور البطولة في 28 فيلمًا، جميعها من كلاسيكيات السينما الموسيقية العربية، وفي عام 1955، أُجبرت على التوقف عن التمثيل، وكافحت لعقود من أجل العودة.

الاهتمام بحياة ليلى مراد

واليوم، حتى بعد عقود من وفاتها، يستمر الاهتمام العام بحياتها، ولا تزال الأجيال الجديدة من المصريين تحب عملها، ويروي الماضي غير المعروف حياة ليلى مراد غير العادية، والتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية السريعة التي شهدتها.

وتكتب حنان حماد قصة تتمحور حول شخصية ليلى مراد وإرثها، وتأطيرها بشكل عام حول التاريخ الجنساني لمصر في القرن العشرين، وكان مراد يهوديًا اعتنق الإسلام في ظل الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.

وازدهرت حياتها المهنية في ظل النظام الملكي المصري، وأعطت فيما بعد صوتًا غنائيًا للضباط الأحرار وثورة 1952 جاءت النهاية النهائية لمسيرتها السينمائية في عهد عبد الناصر عشية حرب السويس عام 1956.

ولطالما روى المصريون قصتهم الوطنية من خلال تفسيرات لحياة مراد، وربطوا الفرد بالدولة المصرية والمجتمع لفهم الهوية المصرية بشكل أفضل. كما يروي Unknown Past، ولا توجد حياة أفضل من حياة مراد لتعكس التغيرات المضطربة التي شهدتها العقود الدرامية في منتصف القرن العشرين.