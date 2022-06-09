تفاصيل توزيع أسئلة بإجاباتها على الطلاب فى طب اسيوط

كشف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تفاصيل واقعة توزيع أوراق امتحانات بإجابتها على طلاب الفرقة الثانية بالكلية، وسحب ورقة الأسئلة مرة ثانية، وطباعة أخرى جديدة، مما تسبب في تأخير الامتحان، لوضع وطباعة أسئلة جديدة.

عميد الكلية: خطأ في طباعة أوراق الأسئلة

وقال عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، في تصريحات له اليوم الخميس، إن المتبع في وضع أسئلة الامتحانات، هو طباعة ورقة الأسئلة فقط، وأخرى بنموذج للإجابات، ويتم إرسالها للجان التصحيح بالكنترول، ولا يجوز كشف الورقة بعد طباعتها سوى يوم الامتحان، وصادف ذلك وقوع خطأ في اختيار الورقة للطباعة، فبدلاً من طباعة ورقة الأسئلة، تم استبدال الورقة قبل طباعتها بالنموذج الذي يحوي الإجابة، وتم توزيعها بدلاً من ورقة الأسئلة، وتم كشف ذلك الأمر أثناء انعقاد لجنة الامتحان، من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس، خاصةً أن أوراق الأسئلة لم يتم الكشف عنها لأحد، منذ وضع الامتحان حتى توزيعه على الطلاب داخل اللجنة.

اكتشاف الواقعة وتدارك الامر

وأضاف «عطية» أنه فور توزيع ورق الامتحان، واكتشاف الواقعة، تم تدارك الأمر، واتخاذ قرار فوري بسحب الورق من جميع الطلاب، مما ترتب عليه وضع امتحان بديل للطلاب وأسئلة جديدة وطباعتها، الأمر الذي تسبب في تأخير موعد الامتحان لأكثر من ساعتين، وعقد اللجنة من جديد في نفس يوم الامتحان.

ورقة أسئلة تحتوي على إجابات

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار لعميد كلية الطب بجامعة أسيوط، من أحد مراقبي وأعضاء هيئة التدريس، بملاحظته توزيع أوراق أسئلة تحتوي على الإجابات الخاصة بامتحان «الميدتيرم» على طلاب الفرقة الثانية، فقرر على الفور سحب أوراق الأسئلة من الطلاب مرة أخرى، وطباعة أسئلة جديدة وتوزيعها على الطلاب.

وانتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل واقعة توزيع امتحان على طلاب الفرقة الثانية بكلية طب جامعة أسيوط، وظهر بها إجابات الأسئلة، وتم سحب الورقة على الفور من الطلاب، واستبدالها بامتحان جديد.