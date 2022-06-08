مصرع شاب صدمه قطار في مدينة بني سويف

لقي شاب مصرعه، منذ قليل، في حادث على شريط السكة الحديد إثر اصطدام قطار به، خلف مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ باصطدام قطار بشخص في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص خلف مديرية الصحة في بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

بيانات المتوفي في الحادث

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، جثة شاب يدعى «مصطفى. ع. م» 35 سنة، مقيم حي الجزيرة المرتفعة في بني سويف، إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية للحادث إن قطارا اصطدم بشاب خلف مديرية الصحة، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلت جثته التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في حادثي سير

وفي واقعة أخرى، شهدت محافظة بني سويف حادثي سير صباح اليوم، مما أدى لمصرع طفل وإصابة 5 آخرين، وجرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.