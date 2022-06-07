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التحقيق في سقوط ربة منزل من الطابق الثالث بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:31 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

فتحت نيابة ثان المحلة، بمحافظة الغربية، تحقيقًا موسعًا في واقعة سقوط ربة منزل، من الطابق الثالث في إحدى العمارات السكنية، بمنطقة منشية البكري، وذلك في ظروف غامضة، ما أسفر عن مصرعها إثر إصابتها بكسور وجروح ونزيف في المخ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطارا بالواقعة إلى لمديرية أمن الغربية

وتلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول ربة منزل، محل إقامتها محافظة كفر الشيخ، جثة هامدة، مصابة بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسد، ونزيف في المخ، وحالتها الصحية غير مستقرة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى.

التحريات: السيدة تقيم بمفردها في المنزل

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية أن السيدة تقيم في شقة سكنية داخل عقار في منطقة منشية البكري، بدائرة قسم شرطة ثان المحلة، وأن الوفاة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث، وتقيم بمفردها داخل الشقة السكنية، وهي شقة جرى استئجارها من شهر تقريبًا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث ومعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه في الحادث.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

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