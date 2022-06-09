«حلوان للصناعات المتطورة» أول مصنع يحصل على الاعتماد البريطاني في إنتاج مواسير الغاز

قال اللواء مهندس محمد منصور، مدير قطاع الإنتاج بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، إن المصنع واكب التطور العالمي، في مجال تصنيع المواسير وخطوط التوصيل، ومن خلال ورش الإنتاج، أصبح ينتج من قطر 1000 إلى 1600 مللي، وجرى تطويره وزيادة الإنتاج وأحجام المنتجات.

تكنولوجيا إنتاج المواسير في مصر

أوضح منصور، خلال جولة لكاميرا «اكسترا نيوز» داخل مصنع حلوان، أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تسخين الخامات في البداية قبل تشكيلها ولكن بنظم تكنولوجية تستهلك أقل استهلاك من الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أن إمكانيات المصنع الحديثة، تمكن الفني من تحديد قطر المساورة والقطع والحجم والكثافة بمنتهى السهولة والدقة، من خلال الاستعانة بماكينات تكنولوجية ألمانية تجعل المنتج يخرج في أفضل صورة له.

استمرارية الإنتاج على مدار الساعة

وأشار منصور، إلى أنه قبل ذلك عند تغير القطر في الماسورة كان يجب تغير العديد من أجزاء خطوط الإنتاج ولكن الآن اصبح التعديل الكترونيا دون تعطيل الإنتاج وأصبح الخط ينتج على مدار 24 ساعة دون توقف، مع الاحتفاظ بكافة بيانات الإنتاج لاحتمالية انقطاع التيار الكهربائي، ولتجنب أي أخطاء متوقعة في الإنتاج.

أول مصنع يحصل على رخصة باعتماد بريطاني

وأكد مدير قطاع الإنتاج بمصنع حلوان للصناعات المتطورة، أن المصنع ينتج جميع أنواع المواسير للمياه والصرف والغاز، وخاصة خطوط التوصيل الرئيسية، بمختلف الأقطار، لافتا إلى أن المصنع يعد أول مصنع يحصل على رخصة انتاج مواسير الغاز حتى قطر 360 ملل باعتماد بريطاني، «نحن بصدد توريد مواسير المياه والغاز لدول الجوار، وأرسلنا عينات لبريطانيا وإسبانيا والتقارير عادت بنتائج مبهرة».