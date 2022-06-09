مؤسسة دولية تقارن بين الاستثمار في الذهب والعقارات.. اعرف الأنسب لك

اتجه الكثيرون خلال الفترة الماضية إلى شراء الذهب، والعقارات، من أجل الاستثمار في الظروف الراهنة، نتيجة للأوضاع التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار بعض الأسواق العالمية، ما دفع البعض للتساؤل عن أفضل استثمار، وهل هو الذهب أم العقارات؟.

مقارنة بين الاستثمار في الذهب والعقارات

وقالت مؤسسة جولد إيرا العاملة في مجال الاستثمار في الذهب وأبحاث السوق، إن الاستثمار في العقار يتطلب رأس مال كبير، وأيضًا مصروفات للصيانة والتجهيزات، وهو ما يجعله غير مناسب لعدد كبير من الأشخاص الذين يمتلكون جزءًا ماليًا صغيرًا يرغبون في استثماره، والتأكد من عدم ضياعه.

وأضافت في تقرير لها، أن الاستثمار في الذهب لا يوجد فيه أي مصاريف أو التزامات إضافية بمجرد شراء الذهب.

كما أشارت إلى أن شراء العقار يتطلب وسيطًا عقاريًا إلى أن تكتسب خبرة، أي تكاليف إضافيه للحصول على العقار، ولكن شراء الذهب لا يتطلب وجود وسطاء وحاليًا يمكنك شراء الذهب بسهولة من تاجر موثوق أو يمكنك الشراء «أونلاين» من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية المضمونة والشهيرة.

مقارنة بين الاستثمارين عند البيع

ولفت إلى أن العقار قد يتأثر إذا أردت بيعه والحصول على أموالك بعدة عوامل، منها العرض والطلب، ما يصعب الحصول على السيولة في أي وقت، لكن الذهب يمكن بيعه في أي وقت والحصول على أموالك.

كما يحتاج العقار أوراق إثبات ملكية وتسجيلات مقابل نفقات إضافية، وأيضًا تمتاز سبائك الذهب بشهادة ملكية عند الشراء وفواتير الملكية لضمان حق مالكها، ويمتاز الذهب بسهولة حمله والتنقل به والسفر بسهولة، أي يمكن بيعه في أي دولة، بشرط ضمان جودة العيار، مثل سبائك وعملات الـ999.9 المعترف بها دوليًا.