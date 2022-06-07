غرق طفلتين بنات عمومة أثناء اللهو بنهر النيل هرباً من الحر بسوهاج

لقيت طفلتان من عائلة واحدة، بنات عمومة، مصرعهما غرقاً في نهر النيل بناحية «نجع الكمايلة»، التابع لقرية «الكولا»، بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، أثناء لهوهما أمام منزلهما، حيث سقطتا في النهر، وجرفهما التيار بعيدا، وتواصل فرق الإنقاذ، بمساعدة عشرات الأهالي، البحث عن جثتيهما.

إخطار أمني بغرق طفلتين في «نجع الكمايلة»

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة أخميم، بغرق طفلتين من «نجع الكمايلة»، في قرية «الكولا»، دائرة المركز، أثناء لهوهما في المياه هرباً من ارتفاع درجات الحرارة.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث

وعلى الفور، إنتقل العميد شريف إسماعيل، مأمور مركز شرطة أخميم، وقوة من مركز شرطة أخميم، إلى موقع البلاغ ،وبالفحص والمعاينة تبين مصرع الطفلة «م. أ.»، 7 سنوات، وابنة عمها «م. ف.»، 5 سنوات، غرقاً في نهر النيل، وتبين أن تيار المياه جرفهما بعيداً، وتواصل الأجهزة المختصة البحث عن جثتيهما، بمشاركة عدد من أهالي القرية.

الطفلتان غرقتا في النهر أثناء اللهو بالمياه

وأكد والدا الطفلتين، وهما «فوزي محمد عبد اللاه»، 38 سنة، وشقيقه «الباشا محمد عبد اللاه»، 32 سنة، يقيمان بناحية «نجع الكوايلة»، أن الطفلتين سقطتا في المياه وتعرضتا للغرق، أثناء لهوهما في نهر النيل أمام منزلهما، هرباً من حرارة الجو.

استمرار جهود البحث عن الفتاتين

وواصلت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، جهودها في البحث عن جثتي الطفلتين حتى ساعة متأخرة من مساء اليوم، بمشاركة عدد من أهالي القرية، وقال «ن. و»، أحد الأهالي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فرق الإنقاذ تسعى جاهدة للعثور على جثتي الطفلتين في أسرع وقت.