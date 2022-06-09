«الأرصاد»: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة الحارة 4 أيام

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من ارتفاع درجات الحرارة من درجتين إلى 3 درجات عن الأيام الماضية، ومن المتوقع اليوم أن تصل العظمى على القاهرة 38 درجة مئوية، بارتفاع درجتين عن الأمس، حيث سجلت العظمى أمس بالقاهرة 36 درجة مئوية.

موجة حارة لمدة 4 أيام

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن موجة ارتفاع درجات الحرارة ستستمر 4 أيام، لافتة إلى انتهاء الموجة الحارة يوم السبت المقبل، وعودة درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى بداية من يوم الأحد القادم.

ذروة الموجة الحارة اليوم الخميس والسبت القادم

وأكدت عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون اليوم إضافة ليوم السبت القادم، حيث أنه من المتوقع أن تسجل العظمى 39 درجة مئوية يوم السبت القادم، لافتة إلى أن معظم الكتل الهوائية التي نتأثر بها هي كتل هوائية قادمة بسبب امتداد المنخفض الجوي الجنوبية الشرقية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى كتل جنوبية غربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة كذلك.

الرطوبة تزيد من الشعور بالحرارة أكثر من درجات الحرارة الفعلية

ولفتت غانم إلى ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو، وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الشعور بارتفاع درجات الحرارة سيكون أعلى من درجات الحرارة التي يتم قياسها بنحو درجة أو درجتين، وأوضحت أنه مع دخول فصل الصيف سوف يزيد الشعور بهذا الارتفاع عن درجات الحرارة التي يتم قياسها بنحو درجتين إلى 3 درجات بسبب الرطوبة العالية المصاحبة لفصل الصيف.