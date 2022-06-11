33 % من سكان العشوائيات على مستوى الجمهورية في القاهرة

احتلت محافظة القاهرة نصيب الأسد من نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية حيث تضم 33% من عدد السكان الذين يعيشون في العشوائيات على مستوى الجمهورية، بحسب بيان للمحافظة.

وأضاف البيان الصحفي الصادر أن العشوائيات تصنف إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة بإجمالي 109 مناطق عشوائية، وتتذكر الأذهان كارثة الدويقة التي وقعت في صباح السبت 6 سبتمبر 2008، الموافق 6 رمضان 1429 هجريًا، إذ استيقظ سكان الدويقة على انهيار صخرة تسببت في تدمير نحو 166 مسكنًا، مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين في حادث يعد الأول من نوعه في مصر.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم السماح بوجود العشوائيات والقضاء عليها وتغيير حياة المواطنين للأفضل من خلال إقامة عدد من مشروعات الإسكان البديل لنقل سكان العشوائيات إليها وتسليمهم وحدات مجهزة في الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة ومعا في القاهرة، لمواجهة خطر العشوائيات التي تنوعت من حيث درجة الخطورة وعدم التخطيط وهي كالتالي وفق تقرير محافظة القاهرة:

-الفئة الأولى الأعلى خطورة تضم 23 منطقة

- الفئة الثانية 26 منطقة

- الفئة الثالثة 11منطقة

- الفئة الرابعة 49 منطقة

الأسمرات

من أبرز مشروعات الإسكان البديل للقضاء على العشوائيات بالقاهرة مشروع الأسمرات بمراحله الثلاثة وهي كالتالي:

المرحلة الأولى:

- تقع على مساحة 65 فدانا

- تضم 6258 وحدة سكنية

- مدرسة تعليم أساسي ومنافذ لبيع السلع ومركز طبي وملعب وأنشطة أخرى.

- إنشاء 240 محل تجارى

- تكلفة المرحلة الأولى 850 مليون جنيه

المرحلة الثانية:

- تقع على مساحة 61 فدانا

- تشمل 4722 وحدة سكنية

- انشاء مدرسة للتعليم الأساسي

-إنشاء 110 محال تجارية

- تكلفة الإنشاء 600 مليون جنيه

- تتضمن المرحلتين وحدات علاجية وملاعب ونقطة شرطة وحدة إسعاف ومكتب بريد وأسواق حضارية

- تخصيص الوحدات لسكان العشوائيات من الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر

المرحلة الثالثة:

- المدينة الشبابية الرياضية تضم 4 ملاعب متعدد الاستخدام وملعب كرة قدم و3 حمامات سباحة

- إنشاء مسجد وكنيسة ومجمع مدارس ومبنى التضامن الاجتماعي ومركز رعاية المسنين وحدة رعاية الطفولة والأمومة و5 حضانات وحدات صحية ومجمع مخابز ومنافذ سلع.

- تخصيص الوحدات لـ4085 أسرة وافدة من السحيلة واسطبل عنتر وحسن الأنور وبنى هلال «المدابغ» وبطن البقرة وكوم غراب.

-استيعاب 2103 أسر من مناطق الشهبة ووادي فرعون وبين الرزاز ومنطقة شارع أحمد هاشم والمعدسة بحي منشأة ناصر

- تخصيص وحدات لـ1110 أسر من مناطق شارع المحجر والحطابة وعرب اليسار.