الغرف السياحية: 15 يوليو آخر موعد لطلب الإعفاء من دفع الأدنى للأجور

أوصى المجلس القومي للأجور بإعادة فتح باب تلقي طلبات الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بدفع الحد الأدني لأجور العاملين، وذلك للاستثناء من تطبيقه.

أسباب طلب استثناء المنشآت من دفع الحد الأدني للأجور

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن آخر موعد لتقديم الفنادق التي لديها ظروف اقتصادية صعبة لطلبات الاستثناء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين هو يوم 15 يوليو المقبل، موضحا خلال المنشور رقم 95 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على جميع أعضاء الغرفة أن كل طلبات الاستثناء سيتم تقديمها مدعمة بالمستندات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الصناعية.

تقديم الطلبات بالمستندات

وطالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية من جميع المطاعم والمنشآت السياحية التي لديها ظروف اقتصادية صعبة بتقديم طلبات الإعفاء من دفع الحد الأدنى لأجور العاملين لديها في موعد أقصاه منتصف الشهر المقبل.

وأضافت الغرفة خلال الكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كافة أعضاء الغرفة ان طلبات الاستثناء سيتم تقديمها مدعمة بالمستندات على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الصناعية.

وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية قد تلقى سبتمبر الماضي خطابا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الإشارة إلى اجتماع المجلس القومي للأجور الذي انعقد بتاريخ 27 يونيو2021، والذي أسفر عن وضع حد أدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2022، مع وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدني ستون جنيه، موضحة أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجر بواقع 2400 جنيه، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام به على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة.