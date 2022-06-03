حبس شخصين بتهمة سرقة شقة بمنطقة دار السلام 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس 2 من المتهمين كوَّنا تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بمنطقة دار السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واقعة السرقة

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تمكنت من ضبط اثنين من المتهمين قاما بسرقة إحدى الشقق السكنية بأسلوب «كسر الأبواب»، يأتي هذا في إطار جهود وزارة الداخلية وفق ما تبلغ به قسم شرطة دار السلام التابع لمدرية أمن القاهرة من أحد المواطنين الذين تمت سرقتهم، بعد عودته من إلى محل سكنة واكتشافه وجود كسر بباب الشقة وسرقة (مبلغ مالي ومشغولات ذهبية تخص زوجته و2 هاتف محمول و2 جهاز كمبيوتر ومتعلقات شخصية).

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين

وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن وراء واقعة السرقة عاطلين (لأحدهما معلومات جنائية) مقيمين بدائرة القسم، أمكن ضبطهما عقب تقنين الإجراءات ومتابعة أماكن ترددهما وبسؤالهما أقرا بفعلتهما، خاصة أن أحدهما مقيم بذات العقار التي تمت به واقعة السرقة، مضيفاً أنه بناء على علمه بأوقات تواجد المجني عليه داخل الشقة اختمرت في ذهنه فكرة سرقة مسكنه، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر لتنفيذ مخططه، وقام بتسهيل دخوله العقار محل الواقعة.

ضبط المسروقات

وقاما بالإرشاد عن أماكن كل المسروقات المستولى عليها وبمعاينة المجني عليه للمضبوطات أمكن التعرف عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.