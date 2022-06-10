البورصة في أسبوع.. أكثر من 14 مليار جنيه مكاسب سوقية وارتفاعات جماعية

شهدت تداولات البورصة خلال الأسبوع المنتهي، ارتفاعات جماعية، إذ بلغت المكاسب السوقية للبورصة، نحو 14.2 مليار جنيه، لتختتم المؤشرات تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي.

رأس المال السوقي

وسجّل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 673.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في 9 يونيو 2022، مقارنة بـ659.7 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 14.2 مليار جنيه، وارتفاع نسبته 2.1%.

11.8 مليار جنيه إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية، نحو 11.8 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.1 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 2.2 مليون سهم، مقارنة بـ1.7 مليار سهم منفذة من خلال 158 ألف صفقة، مقابل 138 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

وسجّلت تعاملات المصريين، نسبة 77.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.2%، والعرب على 9.5%، بعد استبعاد الصفقات، وسجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 284 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافي شراء بقيمة 40 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنصرم، على ارتفاع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 10235.43 نقطة، بارتفاع نسبته 2.38%، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1857.51 نقطة، مرتفعًا بنسبة 7% خلال الأسبوع.

وصعد مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان، عند مستوى 2765.13 نقطة، مرتفع بنحو 6%، فيما صعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 4.4% عند مستوى 1799.96 نقطة.