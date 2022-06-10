قطع المياه عن 17 منطقة في محافظات القاهرة الكبرى.. تعرف على الأماكن

قررت شركتا مياه الشرب بالقاهرة الجيزة، قطع المياه اليوم الجمعة، عن 17 منطقة واقعة بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، منها 3 مناطق بمحافظة القاهرة، و8 مناطق بمحافظة القليوبية، و6 مناطق بمحافظة الجيزة، لتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مسطرد وتنفيذ أعمال لحامات بخطي قطر 600 مم و800 مم بشارع أحمد عرابي.

قطع المياه عن 6 مناطق بالجيزة لتغيير وصلة بالكونيسة

وأعلنت محافظة الجيزة، في بيان، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بقطع المياه اليوم الجمعة، عن مناطق «المنيب - القصبجي - أرض البحر - الكونيسة - جسر الكونيسة - ترعة الزمر» بحي جنوب الجيزة، بدءا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم، وحتى الساعه السادسة من صباح غدٍ السبت، لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال.

انقطاع المياه 6 ساعات عن 3 مناطق بالعاصمة

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه مساء اليوم الجمعة، عن 3 مناطق بنطاق عملها هي «عين شمس الشرقية بالكامل - الشيراتون - الكلية الحربية»، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشر مساء حتى الخامسة صباح السبت، لافتة إلى أن سبب انقطاع المياه بالمناطق المذكورة هو تنفيذ أعمال صيانة بأحد الخطوط قطره 1500 مم بمحطة مسطرد.

لحام الخطوط سبب انقطاع المياه عن مناطق محافظة القليوبية

وقررت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة من صباح السبت، عن مناطق «بهتيم - مسطرد - عزبة رستم -إبراهيم بك -عزبة عثمان - بيجام أم بيومي - منطي - المنشية»، لافتة إلي أن سبب انقطاع المياه بالمناطق المذكورة هو قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بأعمال لحامات بخطي قطر 600 مم و800 مم بشارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة.

طلب سيارات المياه النقية من خلال الاتصال بالخط الساخن 125

وطالبت شركتا مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق التي تشهد انقطاع المياه، بتدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، مع قيام الشركتين بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم الخط الساخن 125.