قطع المياه عن 10 مناطق في أسوان لأعمال الصيانة.. تعرف على المواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بقطع المياه عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركة للقيام بعملية الإحلال والتجديد بالخط الحلقي.

الأماكن المتأثرة والمدة المقررة لقطع الخدمة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى قطع المياه لمدة 12 ساعة بمناطق «السيل الجديد- الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – عزبة الوادي – شارع السماد من مزلقان السيل الجديد وحتى كوبري الاسعاف – مستشفي الصدر – خور عواضة – امبر كاب – الخطارية – السيل الريفي» الواقعة بنطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو الجاري 2022 وحتى الساعة العاشرة صباح غدٍ السبت، الموافق 11 من نفس الشهر.

استكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الحلقي

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن انقطاع المياه جاء لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الحلقي بشارع السماد، وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

آلية الحصول على سيارات محملة بالمياه خلال فترة الانقطاع

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للتواجد بالمناطق المتأثرة وحال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول على رقم 01555183437.