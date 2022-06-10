«الإرشاد الزراعي» ينتهي من تنفيذ برنامج تدريبي حول «تخطيط وإدارة المدارس الحقلية»

اختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بعنوان «تخطيط وإدارة المدارس الحقلية»، والذي تم تنفيذه في الفترة من 5-7 يونيو الجاري، في 10 محطات بحثية.

وقال الدكتور ياسر حيمري، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، إن البرنامج استهدف تدريب 300 باحث من أعضاء الهيئات البحثية ومعاونيهم في 10 محطات بحوث زراعية في نفس التوقيت وهي: سخا بكفر الشيخ، والصبحية بالإسكندرية، والجميزة بالغربية، وتاج العز بالدقهلية، وإيتاي البارود بالبحيرة، والإسماعيلية بالإسماعلية، والقناطر بالقليوبية، وملوي بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وشندويل بسوهاج.

وأشار وكيل المعهد إلى أن البرنامج اشتمل على تنمية معارف ومهارات المتدربين فيما يتعلق بماهية المدارس الحقلية، وأهدافها، وخصائصها، وكيفية اختيار الميسرين وتدريبهم للعمل بالمدارس الحقلية، فضلا عن تنمية معارف ومهارات المتدربين، حول كيفية تخطيط وإنشاء المدارس الحقلية وخطوات تنفيذها، إضافة إلى التعرف على طرق تقييم وقياس الآثار التعليمية ومجالات ومؤشرات التقييم لهذه المدارس، لافتا إلى أنه في نهاية البرنامج التدريبي مارس المتدربين نشاطا علميا تطبيقيا لتخطيط وتنفيذ وإدارة المدارس الحقلية.