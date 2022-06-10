أسعار الذهب تتراجع مع ترقب الاقتصاديين لبيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن كانت في اتجاهها إلى تراجع ​أسبوعي، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الشهرية الرئيسية للحصول على إشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1843.59 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4٪ إلى 1845.90 دولارًا.

بيانات التضخم

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المتوقعة في وقت لاحق من اليوم جعلت المشاركين في السوق ينتظرون بفارغ الصبر التأكيد على أن التضخم المرتفع لعقود من الزمن بلغ ذروته في مارس.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في SPI Asset Management: «السوق في وضع التوحيد إلى حد كبير هذا الأسبوع قبل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة الليلة، والذي قد يؤثر بشكل كبير على الاحتياطي الفيدرالي بعد سبتمبر».

أسعار الذهب تتراجع 0.3٪ هذا الأسبوع

أضاف إينيس، أن القراءة القوية لمؤشر أسعار المستهلكين تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشدداً مما تقود أسعار الذهب إلى أدنى مستوى يصل إلى 1800 دولار، على عكس القراءة الضعيفة للتضخم التي يمكن أن يكون تأثيرها عكس ذلك.

رفع أسعار الفائدة

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، مع تزايد فرص اتخاذ خطوة مماثلة في سبتمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين الذين لا يرون توقفًا مؤقتًا في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

غالبًا ما يُنظر إلى السبائك على أنها تحوط من التضخم، لكن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها تكون أعلى عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل لمكافحة التضخم.

وقالت Z Research في مذكرة: «البنوك المركزية المتشددة، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية والدولار الأمريكي الأقوى، أزال بريق سوق الذهب، وسحب الدعم المالي والنقدي يلقي بثقله أيضًا على المعنويات»، وفقاً لـ«cnbc».