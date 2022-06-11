درجات الحرارة اليوم السبت 11-6-2022 في مصر.. تصل بالقاهرة لـ43 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت على مدن ومحافظات مصر؛ إذ تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة نهارا معتدلة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، فضلا عن وجود نشاط للرياح خلال فترة المساء والمحملة بالرمال والأتربة.

وأوضحت الأرصاد أن درجات الحرارة في القاهرة 43 24، الإسكندرية 36 22، وادي النطرون 39 24، طنطا 42 24، شبين الكوم 42 24، دمنهور 38 23، بلطيم 37 22، مطروح 31 22، السلوم 29 21، سيوة 39 24، بورسعيد 37 23، دمياط 36 24، الزقازيق 42 24، المنصورة 41 24، والإسماعيلية 42 23 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم في السويس 41 24،العريش 37 23، رفح 36 23، رأس سدر 42 25، نخل 38 19، نويبع 40 25، طابا 38 24، كاترين 36 24، الطور 38 23، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 41 28، مرسى علم 39 26، الفيوم 42 25، بني سويف 42 25، المنيا 42 25، أسيوط 43 26، سوهاج 43 27، قنا 43 27، الأقصر 44 28، أسوان 45 28، إدفو 44 27، أبو سمبل 44 26، الوادي الجديد 44 27، شلاتين 41 29، أبو رماد 39 28، حلايب 36 28، رأس حدربة 35 27 درجة.

حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإنه يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فضلا عن أن السواحل الشمالية الغربية ستشهد غدا أجواء حارة خلال ساعات النهار معتدل على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، فمن المرجع أن تشهد مناطق نشاط رياح أحيانا خلال ساعات الليل قد تكون مثيرة للرمال والأتربة فضلا على وجود أجواء مشمسة في مناطق كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.