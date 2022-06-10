معهد التناسليات يختتم قافلة بيطرية مجانية في أسوان ضمن «حياة كريمة»

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات، إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة أسوان بالتعاون مع مديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية، وذلك في الفترة من 4 إلى 9 يونيو 2022.

وأضاف فاضل أنه تم خلال القافلة اختبار وعشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 448 حالة، وتم الكشف وعلاج باطني والتهاب الضرع لعدد 556 حالة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 801 حالة وتم أيضا عمل 10 عمليات جراحية وتحصين 666 حالة بالتحصينات غير السيادية بإجمالي 2481.

وفي سياق متصل، تابع فاضل أن هذه القوافل تأتي تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.