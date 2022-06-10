درجات الحرارة غدا تصل إلى 43 في القاهرة.. موعد ذروة الموجة الحارة

موجة طقس حارة تضرب البلاد غدا السبت الموافق 11 يونيو، ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن درجات الحرارة غدا، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة «المعلنة»، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه من المتوقع أن تصل ذروة ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافةً ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا السبت، الموافق 11 يونيو 2022، في مصر تأتي على النحو التالي:

القاهرة 43 24

الإسكندرية 36 22

وادي النطرون 39 24

طنطا 42 24

شبين الكوم 42 24

دمنهور 38 23

بلطيم 37 22

مطروح 31 22

السلوم 29 21

سيوة 39 24

بورسعيد 37 23

دمياط 36 24

الزقازيق 42 24

المنصورة 41 24

الإسماعيلية 42 23

درجات الحرارة تصل 45 على أسوان

السويس 41 24

العريش 37 23

رفح 36 23

رأس سدر 42 25

نخل 38 19

نويبع 40 25

طابا 38 24

كاترين 36 24

الطور 38 23

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 28

مرسى علم 39 26

الفيوم 42 25

بني سويف 42 25

المنيا 42 25

أسيوط 43 26

سوهاج 43 27

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 45 28

إدفو 44 27

أبو سمبل 44 26

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 29

أبو رماد 39 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 27.