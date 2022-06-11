سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 11-6-2022 في محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة القليلة الماضية، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض الملحوظ، وخصوصا منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما جعل الكثير من المواطنين المهتمون بشراء الذهب للاستثمار أو المقبلين على الزواج، يتابعون أسعار المعدن باستمرار وبشكل يومي، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 11 يونيو، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، نحو 855 جنيهًا للبيع، و861 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة مالية نحو 998 جنيهًا للبيع، و1004 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 11 يونيو الجاري، نحو 1141 جنيهًا للبيع، و1147 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 11 يونيو لنحو 7984 جنيها للبيع، و8032 جنيهًا للشراء.

سعر الكيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت الموافق 11 يونيو، 1140561 جنيه للبيع، و1147429 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت الموافق 11 يونيو، نحو 845.12 جنيه، بما يعادل 45.17 دولار في أسواق المال، ووصلت قيمة وسعر الجنيه الذهب نحو 7.765 جنيه، فيما يعادل 415.08 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1,127 جنيه، بما يعادل 60.23 دولار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، نحو 985.98 جنيه، بما يعادل 52.70 دولار اليوم السبت.