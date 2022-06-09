«عربة كارو» تنهي حياة طفلة دهسا أمام منزلها بمركز أبو حمص في البحيرة

لقيت طفله مصرعها، إثر اصطدام «عربة كارو» بها، أثناء سيرها بطريق قرية «القناوية» التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو حمص وجرى تحرير محضر بالواقعة، لمباشرة التحقيقات.

نقل الجثة إلى ثلاجة الحفظ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص، يفيد باستقبال مستشفى أبو حمص جثة طفلة، إثر وقوع حادث سير بطريق قرية «القناوية»، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «سالمة ياسر فرحات السيد» 5 سنوات، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع طفلة غرقا يالبحيرة

وفي سياق آخر، لقيت طفلة مصرعها غرقا داخل قرية السجن بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر، يفيد غرق طفلة تدعى «أية مسعود أبو السعود علي» 13 عاما، أثناء لهوها أمام منزلها بقرية السجن التابعة لمركز بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث.

وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة.