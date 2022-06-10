أخطر 4 ساعات.. تحذير شديد بشأن طقس السبت: الحرارة تصل لـ45 درجة في الظل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة على البلاد بدأت يوم الأربعاء الماضي، واليوم سجلت العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا، لتصل إلى 43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الحرارة تصل إلى 45 درجة بالصعيد

أضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، أن درجات الحرارة في جنوب البلاد، ستصل إلى 45 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المقاسة في الظل، لأن التعرض لأشعة الشمس سيجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة، وسيكون الطقس غدا، شديد الحرارة على الانحاء كافة، ومعتدل خلال فترات الليل.

موعد انكسار الموجة الحارة

أشارت منار، إلى أن انكسار الموجة الحارة الشديدة، سيكون يوم الأحد المقبل، وستنخفض درجات الحرارة بنحو 8 درجات، لتكون درجات الحرارة العمظمى على القاهرة 35 و34 و35 درجة حتى نهاية الأسبوع.

أخطر 4 ساعات و3 نصائح مهمة

نصحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في الفترة من الساعة 12 ظهرا، حتى الساعة 4 عصرا، مع ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة والفضفاضة، وتناول كما كبيرا من السوائل والمرطبات.

وشددت منار، على أن درجات الحرارة ستكون عالية، علاوة على ذلك، فإن الارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الأجواء من الأربعاء إلى السبت كانت شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا، وبالتالي فإن هذه الموجة الحارة ستنكسر بعد غد الأحد، حيث ستتاثر البلاد بكتل هوائية شمالية غربية قادمة من جنوب أوروبا.