إصدار 376 قرار غلق لأنشطة تجارية ومحال شرق مدينة نصر خلال 2021

شهد حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، خلال العام الماضي، عددا من الأنشطة، شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع لتنفيذ الخطة الاستثمارية، علاوة على حملات متنوعة لإنفاذ القانون، وذلك وفق تقرير صادر عن محافظة القاهرة شمل نتائج أعمال تطوير الشوارع ومراقبة المحال والأنشطة التجارية كالتالي:

أولا: المحال

- إصدار 376 قرار غلق لسنة 2021.

- إصدار 115 قرار إعادة غلق لسنة 2021.

- إصدار 38 ترخيص تشغيل.

- يجرى الانتهاء من 43 ملف تجديد الترخيص.

ثانيًا: البيئة

- تحرير 34 محضرا بيئيا شرق مدينة نصر بالقاهرة.

- إصدار 42 موافقة بيئية.

- الرد على 102 شكوى.

- الاشتراك في لجنة تراخيص المحال.

ثالثًا: الإنارة وتجديد شبكات الشوارع

- تأهيل 32 عمود ومد كابلات 1000 متر بشارع محمد مندور.

- تأهيل 5 أعمدة ومد كابلات 150 مترا بشارع الرخاء.

- تأهيل 9 أعمدة ومد كابلات 300 متر بشارع بدر الدين العيني.

- تأهيل 13 عمودا ومد كابلات 410 أمتار بشارع بن هاني الأندلسي.

- تأهيل 6 أعمدة ومد كابلات 150 مترا بشارع التقدم.

- تأهيل 7 أعمدة ومد كابلات 440 مترا بشارع الصينية بجوار المطافي بالشروق.

- تأهيل 16 عمود ومد كابلات 520 مترا بشارع زكي حسن.

- تأهيل 3 أعمدة ومد كابلات 105 أمتار بشارع النهضة.

- مد كابلات 120 مترا بشارع وهران.

- تأهيل 32 عمودا ومد كابلات 1085 مترا بشارع محمد صقر.

- مد كابلات 515 مترا بشارع فؤاد الجمال.

- تأهيل 13 عمودا ومد كابلات 400 متر بشارع عبد المنعم سند.

- تأهيل 25 عمودا ومد كابلات 1000 متر بمساكن التوفيق.

- تركيب 25 عمودا ومد كابلات 1170 مترا شارع أحمد حسني.

- تركيب 15 عمودا ومد كابلات 530 مترا بشارع المهندسين العسكريين.

رابعًا: التشجير شرق مدينة نصر

- تطوير شارع عبد الوهاب القاضي.

- تطوير الشوارع ورفع كفائتها.

- استكمال زراعات شارع النزهة.

- رفع كفاءة مثلثات أرض الجولف.

- تقليم الاشجار فى جميع انحاء المنطقة .

- عمل زراعات وشتلات جديدة بمشتل الادارة.

خامسًا: الشوارع

شملت الجهود تطوير هذه الشوارع:

- محمد مندور

- مصطفى ابن هاني الاندلسي

- أحمد حسني

- سيبويه المصري

- محمد غنيم

- المحروقي

- محمود حسن

- منطقة السفارات والفتح

- عباس حلمي.