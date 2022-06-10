قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدة مناطق في الجيزة لأعمال الصيانة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك»، عن انقطاع المياه في عدة مناطق بجنوب الجيزة، لتنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي.

أماكن ومدة انقطاع المياه في الجيزة

وأعلنت الشركة عن انقطاع المياه بدءا من الساعة الثانية عشرمنتصف ليل اليوم الجمعة 10 يونيو 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح غدٍ السبت، وذلك في مناطق «المنيب - القصبجي - أرض البحر - الكونيسة - جسر الكونيسة - ترعة الزمر»، الواقعة في نطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

تنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن سبب انقطاع المياه هو تنفيذ أعمال تغيير وصلة خط طرد محطة الكونيسة للصرف الصحي، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لنهو الأعمال، مطالبة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

إعادة ضخ المياه فور انتهاء الأعمال

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، توجيه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالالتزام بالمدة المعلنة وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور انتهاء الأعمال، لافتا إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك عند الطلب من خلال الاتصال على رقم طوارئ 125.