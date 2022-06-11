شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 230 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ نحو 230 ألف طن قمح من المزارعين بـ23 موقعا، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في أبريل الماضي، وفقا لمديرية التموين بالإقليم.

وأشارت المديرية، إلى أن الكمية التي جرى توريدها للشون والصوامع في كفر الشيخ حتى اليوم السبت سجلت نحو 229 ألفا و891 طنا و321 كيلو جراما.

23 موقعا لاستلام القمح من مزارعي كفر الشيخ

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن لجان الاستلام والفرز متواجدة على مدار الساعة داخل 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف «الهابط» لـ«الوطن»، أن لجان الاستلام والفرز تضم في عضويتها مندوبين من التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وموظفي الشون، حيث يجرى استلام القمح من المزارع أو المورد بعد ميزانه بالبسكول، وبعدها يتم أخذ عينة من كل أجولة القمح، عن طريق ما يُسمى بـ«قلم السحب»، وخلطها لتصبح عينة متجانسة وتحديد درجة نقاوة القمح ومن ثم الحوافز وسعر الأردب.

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

وتابع المتحد باسم مديرية التموين في كفر الشيخ، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة الشون والصوامع ومواقع استلام القمح، حيث يجرى المرور عليها لحل أي مشكلات قد تواجه المزراعين والموردين وكذلك العاملين بالشون.

وأشار إلى انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين في مدة لا تتعدى الـ48 ساعة وفقا لتأكيدات وزارة التموين وكتحفيزا للمزارعين وحثهم على توريد القمح للشون والصوامع الحكومية .