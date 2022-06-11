ضبط 425 طربة حشيش بـ3 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (عدد 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام ، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – 2 هاتف محمول ) .

ضبط (شخص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر ، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس– شيشة زجاجية تستخدم فى تعاطى مخدر الآيس - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن القليوبية

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة قليوب ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر البودر - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض).

ضبط (شخص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة قليوب ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس– كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عدد 5 أشخاص) حال تواجدهم ببعض المناطق بالإسكندرية ، وبحوزتهم (15060 قرص مخدر – كمية من مخدر الهيروين– كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 5 هاتف محمول = سلاح أبيض "مطواة") .

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة دمنهور ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس).

مديرية أمن مطروح

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية ، وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض "سكين").

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

جهود إستهداف بؤرة السحر والجمال

ضبط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان).. حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

ضبط 425 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية بـ3 مليون جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (7 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة (ثان العامرية – باب شرقى – الدخيلة – أول العامرية) وبحوزتهم (425 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42,500 كيلو جرام ) .. وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,025,000 ) ثلاثة مليون وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً .

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار

تمكنت القوة التابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق من ضبط (قائد سيارة "فان"- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.