رئيس أزهرية كفر الشيخ يتفقد لجان امتحانات الثانوية: «ممنوع الغش»

أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بسهولة ويسر داخل المعاهد، مشيراً إلى أنه تفقد سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من داخل مجمع لجان معاهد بنين وفتيات منطقة كفرالشيخ الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظامها، وذلك بحضور الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وتفقد رئيس المنطقة ورئيس الإدارة المركزية لجنة فتيات معهد «مصطفى طلخان»، في «مسير»، والتي تقام بمقر معهد فتيات كفر الشيخ الإعدادي، وتضم طالبات معاهد «مسير وكفرالطايفة ومتبول والمرابعين والخادمية الثانوي»، وتحتوي على 8 لجان للقسم العلمي، و11 لجنة للقسم الأدبي، كما تفقد مجمع لجنة معهد فتيات كفرالشيخ الثانوي، والتي تضم طالبات معاهد فتيات «دقلت وشنو والشمارقة الثانوي»، والتي تحتوي على 20 لجنة.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يطالب بتوفير الجو المناسب لطلاب الثانوية

واطمأن «شهاوي» على سير العمل داخل لجان امتحانات معهد كفرالشيخ النموذجي ولجان معهد كفرالشيخ الثانوي بنين، منوها على ضرورة توفير البيئة والجو المناسب للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، بما يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

كما حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على سؤال الطالبات حول محتوى الاسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، مشدداً على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، و متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها.

«شهاوي» يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الثانوية الأزهرية

وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

أشار رئيس المنطقة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.