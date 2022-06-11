الزراعة تتابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر في كفر الشيخ

تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بزيارة إلى محافظة كفر الشيخ، يرافقه فيها المهندس ناجح غربية مدير مديرية الزراعة في المحافظة.

متابعة توريد محصول البنجر لمصانع السكر

وقال الدكتور عباس الشناوي إنه تابع توريد محصول البنجر لمصانع السكر وعقد عدة لقاءات مع المزارعين والمسئولين عن مصانع السكر وكذلك مسئولي الزراعة بالمحافظة، لافتا الى أنه تابع ايضا المحاصيل الصيفية وأهمها القطن والذرة والأرز.

وأكد ‏الشناوي أن هناك توجيهات من وزير الزراعة لجميع قيادات الوزارة بالتواجد الميداني مع المزارعين على أرض الواقع، سواء لتقديم الدعم الفني لهم أو لإزالة أي عقبات تواجههم خاصة في توريد القمح، مشيراً لجهود الوزارة في تشجيع المزارعين على الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وأهمها حاليا القطن والذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

6000 جنيه سعر الذرة في الموسم الجديد

أكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أنه سيتم خلال العام الحالي تنفيذ الزراعة التعاقدية في الذرة بالسعر العالمي وقت البيع أو بحد أدنى ضمان 6000 جنيه للطن وسوف يكون السعر الأفضل للمزارع.

وأشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة اتفق مع اتحاد منتجي الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف لتحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6000 جنيه كحد أدنى للطن وتم الانتهاء من وضع صياغة العقود وأرسلت لمديريات الزراعة في المحافظات لتوزيعها على المزارعين للاشتراك في المنظومة.

وتابع الشناوي أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لضمان جدية تنفيذ الاتفاق وأهمها تحرير شيكات بنكية من المشترين لتشجيع الزراعة التعاقدية في الذرة، وذلك من أجل حماية القطاع الداجني والمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، والتي تم فيها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية.