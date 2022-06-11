أزمة عدم ثقة تضرب سوق العملات الرقمية.. وتوقعات بوصولها إلى «صفر»

تشهد قطاعات العملات الرقمية أزمات عديدة في أسعارها بعد تعرضها للعديد من الانخفاضات، حيث لا تزال العملات الرقمية غارقة في انخفاضاتها حيث توقف ارتفاع عملة البيتكوين عند 30,000 دولار، بينما يتداول عملة الإيثريوم حول مستوى 1700 دولار.

وخلال الفترة الأخير ازدادت حالة عدم الثقة لدى بعض المستثمرين تجاه هذه الصناعة والعملات الرقمية، خاصة بعدما تعرضت للعديد من الخسائر، حيث ازداد المنتقدون لها.

العملات الرقمية ستحصل على «صفر كبيرا»

وقال موهنيش بابراي، الخبير الاقتصادي وأحد المستثمرين إن استثمارات العملات الرقمية تستحق «صفرًا كبيرًا» في النهاية، ويؤكد أن الأسوأ لم يأت بعد في هذه الصناعة على الرغم من التصحيح الأخير.

وأضاف في تصريحات له لقناة سي إن بي سي، أنه يتوقع مستقبلا سيئ للعملات الرقمية، حيث أن الوضع الحالي لصناعة العملات الرقمية ليس جيد وتأتي الكثير من المشكلات في المستقبل.

مخاطر الانتشار السريع للعملات الجديدة

واشتكى بابراي من الانتشار السريع للعملات الجديدة، وحذر من أن هناك عملات جديدة وكل ساعة يتم ابتكار عملات جديدة، وفي ذلك الوقت، توقع مستثمر القيمة أن الصناعة التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار ستختفي، مما سيسبب ضررًا لكثير من الناس التي اتخذتها كاستثمار، حيث أن الاستثمار فيها يعتبر مغامرة كبيرة جدا.

وتوقع بابراي أنه إذا أصبحت قيمة العملات الرقمية صفرًا، فسيؤذي ذلك الكثير من الناس، الذين وضعوا الكثير من الأموال في الاستثمار من خلالها.

وخلال تعاملات مايو الماضي تعرضت العملات الرقمية لموجة حادة من الخسائر تجاوزت الـ600 مليار دولار، والتي بدأت حتى قبل انهيار عملتي «تيرا» و«لونا»، حيث تعاني العملات الرقمية في الوقت الحالي من انهيارات كبيرة في أسعارها.