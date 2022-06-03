هل ستنجو العملات الرقمية المستقرة من موجة الخسائر؟.. خبير يوضح

قال المؤسس المشارك في شركة لربط العملة الرقمية ريف كولينز، إن العملات المستقرة الخوارزمية مثل terraUSD، التي انهارت وأرسلت موجات صدمة عبر سوق العملات المشفرة، من غير المرجح أن تنجو من خسائرها.

العملات المستقرة

العملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة التي عادة ما تكون مرتبطة بأصل حقيقي. TerraUSD أو UST، هي عملة مستقرة حسابية كان من المفترض أن تكون مرتبطة بالدولار الأمريكي.

في حين أن العملات المستقرة مثل التيثر وUSD Coin مدعومة بأصول حقيقية مثل العملات الورقية والسندات الحكومية من أجل الحفاظ على ربط عملتها بالدولار، فإن UST كانت تحكمها خوارزمية.

UST ربط عملتها بالدولار

فقدت UST ربط عملتها بالدولار، وقد أدى ذلك أيضًا إلى بيع العملة الرمزية الشقيقة عملة لونا، والتي تحطمت إلى 0 دولار.

العملات المستقرة الخوارزمية

أدت الكارثة إلى تحذيرات من أن العملات المستقرة الخوارزمية قد لا يكون لها مستقبل. وقال ريف كولينز، المؤسس المشارك لشركة الرموز الرقمية BLOCKv: «من المؤسف أن الأموال ضاعت ومع ذلك، فهذه ليست مفاجأة إنها عملة مستقرة مدعومة من الخوارزميات» وفقا لـ CNBC.

أضاف كولينز، سحب الكثير من الناس أموالهم في الأشهر القليلة الماضية، لأنهم أدركوا أنها ليست مستدامة، لذلك كان لهذا النوع من الاصطدام تأثير تسلسلي. وستكون على الأرجح نهاية معظم الخوارزمية المستقرة.

كولينز هو أيضًا المؤسس المشارك لعملة Tether، وهي ليست عملة مستقرة خوارزمية. لكن مُصدر التيثر تدعي أنها مدعومة بالنقد وسندات الخزانة الأمريكية وسندات الشركات.

وقال جيريمي ألاير، الرئيس التنفيذي لشركة Circle، إحدى الشركات التي تقف وراء إصدار العملة المستقرة من USDC، إنه يعتقد أن الناس سيستمرون في العمل على العملات المستقرة الخوارزمية، وفقاً لـCNBC.