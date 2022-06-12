حظك اليوم برج الثور الأحد 12-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الثور، وحظك اليوم الأحد 12 يونيو على الصعيدين العاطفي والمهني، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بأنها شديدة الواقعية، ولها شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائما على هدف معين ويعملون بكد واجتهاد للحصول عليه.

وبحسب خبراء علم الفلك، فإن مولود برج الثور بأنه من أكثر الأشخاص صبرًا، فهو من الشخصيات الصبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون لكافة أمور حياتهم ونادرًا ما يصابون بالإحباط، ويسعون بخطوات مدروسة لتحقيق أهدافهم فهم يثقون بقدراتهم بدرجة كبيرة.

ونوضح من خلال التقرير التالي توقعات وحظك اليوم لمواليد برج الثور على المستويين العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم الأحد 12 يونيو الجاري على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

عاطفيا وعائليا مولود الثور، إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك أن تقاوم العصبية وسرعة الانفعال والحساسية الشديدة مع شريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

اجتماعيا ومهنيا، اليوم الأحد القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى في ردود فعلك، ومن المهم أن تلتفت لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.