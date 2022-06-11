حظك اليوم برج الثور السبت 11-6-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعاتها وحظك اليوم السبت 11 يونيو على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الثور، الذي يتسم بالصبر الكبير فهو نادرا ما يصاب بالإحباط، ويسعى بخطوات مدروسة لتحقيق أهدافه فهو يثق بقدراته بدرجة كبيرة كما أنه شديد الإخلاص في عمله وحياته بشكل عام وعلى الجانب العاطفي والاجتماعي يكره القيود والروتين.

ووفق علم الفلك، فإن مولود برج الثور عنيد للغاية فهو يعند لدرجة تجعل من حوله يكرهون التعامل معه بعض الأحيان، كما أنه يحب امتلاك الأشياء ومن الصعب أن يتخلى عنها، فهو دائما ما يضع نفسه وأولوياته في المقام الأول حتى إذا كان الطرف الآخر يشعر بالحزن أو الضيق من ذلك فهو لا يهمه غير نفسه بشكل أساسي، وكانت تلك أبرز عيوب هذا البرج .

ونوضح من خلال التقرير التالي توقعات وحظك اليوم لمواليد برج الثور على المستويين العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم السبت 11 يونيو الجاري على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تعمل على تهدئة الأجواء مع شريك حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مواجهة برجك ما يتطلب منك أن تكون هادئا وأن تقوم بواجبك بدون تذمر ففي ذلك إضافة وفخر لشخصك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.