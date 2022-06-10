حظك اليوم برج الثور الجمعة 10-6-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الثور تحب بإخلاص شديد، لذلك تنتظر دائما من الطرف الآخر أن يبادرها الحب والاهتمام على نفس القدر لتشعر بالسعادة، ويتسم مولود برج الثور بالصبر الكبير فهو نادرا ما يصاب بالإحباط، ويسعى بخطوات مدروسة لتحقيق أهدافه فهو يثق بقدراته بدرجة كبيرة كما أنه شديد الإخلاص في عمله وحياته بشكل عام.

عيوب برج الثور

وأبرز عيوب برج الثور العند الشديد، فهو يعند لدرجة تجعل من حوله يكرهون التعامل معه بعض الأحيان، كما أنه يحب امتلاك الأشياء ومن الصعب أن يتخلى عنها، فهو دائما ما يضع نفسه وأولوياته في المقام الأول حتى إذا كان الطرف الآخر يشعر بالحزن أو الضيق من ذلك فهو لا يهمه غير نفسه بشكل أساسي.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم مهنيا وعاطفيا اليوم الجمعة 10 يونيو على النحو التالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

من الواضح أن الحماس يتمكن منك اليوم وتتعامل بإخلاص مع كل من حولك مما يجعلك مؤثرا بشكل كبير في مكان العمل وتشعر بالسعادة والنجاح حيث تصل لأعلى المناصب وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

الخلاص اليوم هو حليفك اليوم لكي تعيد علاقتك مع أحبائك وتشعر بالسعادة وقضاء أوقات مبهجة معهم وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.