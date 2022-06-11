مصرع طفل غرقا في النيل أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو ببني سويف

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، غرقًا أثناء الاستحمام بمياه النيل هربا من حرارة الجو، وذلك بقرية الزرابي في مركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

غرق طفل في مياه النيل جنوب بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بغرق طفل أثناء الاستحمام بمياه النيل بقرية الزرابي التابعة لقرية جزيرة ببا، بدائرة مركز شرطة ببا، جنوب المحافظة، والذي وجه بسرعة توجيه رجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة الطفل.

الطفل نزل لمياه النيل للاستحمام هربا من الجو

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة الطفل أحمد محمد محمود، 13 عامًا، مقيم بقرية الزرابي التابعة لقرية الجزيرة الشرقية بمجلس قروي جزيرة ببا بمركز ببا، وذلك أثناء الاستحمام بمياه النيل، هربًا من حرارة الجو، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

انتشال جثة طفل غرق بمياه النيل بقرية الزرابي

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، برئاسة الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف نقلت جثة الطفل المتوفي إلى مستشفى ببا المركزي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.