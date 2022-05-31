اتفاقيات مع فرنسا لتمويل أعمال تطوير «عزبة خير الله والزاوية الحمراء»

أكد المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن توثيق التعاون مع الجهات الدولية من أهم محاور العمل التي يعتمد عليها جهاز تنمية المشروعات لتحقيق أهدافه التنموية لخلق بيئة مواتية تعمل على تعزيز ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تسهم بشكل فعال في تحسين مستويات المعيشة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذى للجهاز أن توطيد أواصر التعاون المشترك مع الجهات المانحة يأتي في إطار تنفيذ سياسة الدولة وتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بضرورة التنسيق المستمر والمتابعة المتواصلة لموقف الاتفاقات التي يتم إبرامها مع هذه الجهات لتحقيق أقصى فائدة ممكنة لمختلف الفئات المستهدفة وإيجاد المناخ الملائم الذى يساعد على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة وإتاحة يوميات تشغيل للعمالة الكثيفة بمختلف المحافظات.

برنامج الارتقاء الحضرى يهدف إلى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا

وأكد شاش أن برنامج الارتقاء الحضرى الذى ينفذه الجهاز بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى بمحافظتى القاهرة والجيزة يهدف إلى تطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة.

جاء ذلك بمناسبة قيام وفد رفيع المستوى من مسئولي الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية يرافقهم مسئولو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في منطقة عزبة خير الله بالقاهرة، في إطار مشروعات برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة والممول من الاتحاد الأوروبي EU بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية AFD حيث تفقد الوفد تطوير مكتب صحة الزهراء بمصر القديمة ومشروع إنشاء طريق الربط الصاعد وهو أحد المحاور الهامة في المنطقة والتي تربطها بمنطقة المحجر وشارع النجاح بالإضافة إلى مشروع تطوير المدخل الغربى والمناطق المفتوحة بشارع المحجر.

وضم الوفد ماري هيلين نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية وماثيو فاسير المدير الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا وعدد من مسئولي جهاز تنمية المشروعات على رأسهم المهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز.

5 عقود اتفاقات لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية

وأوضح المهندس خالد فتحي رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز أنه تم توقيع 5 عقود اتفاقات أطر عمل لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية باستخدام العمالة الكثيفة لتطوير منطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية قدره 113.5 مليون جنيه، حيث قدرت قيمة الأعمال المنفذة حتى الآن بمبلغ 107.4 مليون جنيه بنسبة إنجاز 95% مشيرا إلى أن الأعمال المنفذة وفرت نحو 107 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بمناطق تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن هذه المشروعات تشمل أعمال رصف طرق وإنارة وتطوير عدد من الأنفاق وكباري المشاة، فضلا عن ترميم وصيانة عدد من المدارس والوحدات الصحية والأسواق ومواقف سيارات الأجرة، وإنشاء ملاعب ومناطق الخضراء وساحات المفتوحة.

من جانبهم، أكد ممثلو الوكالة الفرنسية للتنمية خلال الزيارة على عمق الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات ومدى التعاون المثمر مع مختلف أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ خطط دعم جهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة جهود التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا والمناطق غير المخططة، وذلك لتوفير بيئة أفضل للمواطنين ومناسبة لنمو الأعمال والمشروعات وتوفير فرص العمل وإحداث نقلة حضارية لسكان تلك المناطق.

جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، ينفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو.