رئيس التحرير

محمود مسلم

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية: ذاكرو مع بعض وبلاش قلة سلكان

كتب:

أحمد عبد الرحمن
06:26 م | السبت 11 يونيو 2022
سمية الخشاب

سمية الخشاب

تواصل الفنانة سمية الخشاب توجيه نصائحها لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مؤكدة أنها تقدم لهم كل الدعم.

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

وكتبت سمية الخشاب منذ قليل لطلاب الثانوية العامة قائلة: «ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض وبلاش قلة سلكان عشان كل حاجه بالنيات».

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب حقوق

وكانت سمية الخشاب قدمت نصيحة لطلاب كليات الحقوق منذ فترة قريبة قائلة لهم: «حبايبي بقي اللي في حقوق، القانون المدني والقانون الدولي دول احفظوهم كويس عشان بيلخبطوا، تاريخ القانون المصري مش صعب أوي هو وسكاشن مدني هتعرفوا تسلكوا فيهم وبدعيلكم».

وأستطردت: «بحبكم أوي انتم المستقبل وواثقة فيكم لأنكم جيل واعي وفخورة بيكم في كل الحالات وهفرحلكم أيا كان النتيجة إيه، شدوا حيلكم».

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان 

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب غابت عن دراما رمضان المنقضي، وذلك بعد غيابها في رمضان العام الماضي من خلال مسلسل «موسي»، التي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

اقرأ المزيد:

سمية الخشاب تنصح طلبة الثانوية العامة: صحتكم بالدنيا

أول ظهور لـ سمية الخشاب بعد وفاة والدتها.. انتهاء عزاء الفنان سمير صبري

سمية الخشاب لجمهورها بعد وفاة والدتها: «الأم نعمة مابتتعوضش»

انهيار الفنانة سمية الخشاب لحظة وصول جثمان والدتها للمقابر «فيديو»

نجوم الفن يواسون سمية الخشاب بعد وفاة والدتها

وفاة والدة سمية الخشاب

سمية الخشاب ترد على هجوم هاني البحيري برسالة شديدة اللهجة.. والجمهور يتفاعل
بقلم أحمد عبد الرحمن