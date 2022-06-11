سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية: ذاكرو مع بعض وبلاش قلة سلكان

تواصل الفنانة سمية الخشاب توجيه نصائحها لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مؤكدة أنها تقدم لهم كل الدعم.

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

وكتبت سمية الخشاب منذ قليل لطلاب الثانوية العامة قائلة: «ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض وبلاش قلة سلكان عشان كل حاجه بالنيات».

ساعدوا بعض وذاكروا مع بعض وبلاش قله سلكان عشان كل حاجه بالنيات — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 11, 2022

سمية الخشاب توجه نصيحة لطلاب حقوق

وكانت سمية الخشاب قدمت نصيحة لطلاب كليات الحقوق منذ فترة قريبة قائلة لهم: «حبايبي بقي اللي في حقوق، القانون المدني والقانون الدولي دول احفظوهم كويس عشان بيلخبطوا، تاريخ القانون المصري مش صعب أوي هو وسكاشن مدني هتعرفوا تسلكوا فيهم وبدعيلكم».

حبايبي بقي اللي في حقوق، القانون المدني والقانون الدولي دول احفظوهم كويس عشان بيلخبطوا، تاريخ القانون المصري مش صعب اوي هو وسكاشن مدني هتعرفوا تسلكوا فيهم وبدعيلكم — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) June 9, 2022

وأستطردت: «بحبكم أوي انتم المستقبل وواثقة فيكم لأنكم جيل واعي وفخورة بيكم في كل الحالات وهفرحلكم أيا كان النتيجة إيه، شدوا حيلكم».

غياب سمية الخشاب عن دراما رمضان

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب غابت عن دراما رمضان المنقضي، وذلك بعد غيابها في رمضان العام الماضي من خلال مسلسل «موسي»، التي كانت تدور أحداثه في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسؤولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.