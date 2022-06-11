عاجل.. لجنة تحقيق أممية تصل إلى أوكرانيا للتحقيق في جرائم حرب

وصلت لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا، حسب ما أفاد موقع «العربية نت»، في نبأ عاجل، وذلك للتحقيق في جرائم حرب محتملة هناك، وسط تبادل الاتهامات بين كل من أوكرانيا وروسيا بشأن ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

أوكرانيا تتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب بوتشا وأربين

في أعقاب انسحاب القوات الروسية من محيط وضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في بوتشا وأربين، وكشفت عن صور لمقابر جماعية قالت إنها لمدنيين أوكرانيين قتلتهم القوات الروسية، وهو ما نفته روسيا معتبرة أنها اتهامات مفبركة.

روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام المدنيين دروع بشرية

وفي المقابل تتهم روسيا القوات الأوكرانية ومن تصفهم بالنازيين الجدد بارتكاب جرائم حرب أيضا، ومن بينها احتجاز المدنيين كرهائن واستخدامهم كدروع بشرية، بالإضافة إلى استخدام المدارس والمستشفيات والمباني السكنية كمواقع لإطلاق النار والاحتماء بها، وفي أعقاب سيطرتها على مدينة ماريوبول الساحلية، تحدثت السلطات الروسية عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين، قالت إنهما في موقع كانت تسيطر عليه كتيبة آزووف القومية المتطرفة، وهو ما تنفيه أوكرانيا.