أسامة خليل: اتحاد الكرة يعاني من فوضى لغوية.. وإيهاب جلال اتظلم

قال أسامة خليل، لاعب منتخب مصر الأسبق، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يعاني من فوضى لغوية، حيث إنه يصدر بيانات في توقيتات خاطئة، «المشكلة أننا معندناش استراتيجية للكرة نقدر بها ننظر بشكل مستقبلي على ما نريد إصلاحه، لكن لما مصر بتلعب مباراة بتعمتد فيها على التشجيع الوقتي فقط».

أجندة قوية لكيروش في اختيار اللاعبين

وأضاف «خليل»، خلال استضافته في برنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه حزين لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي، ويجب أن يكف عن التصريحات التي يدلي بها، «أنت مشيت كيروش وكان خبير أجنبي من أنسب الناس، وكان لديه أجندة قوية يختار على أساسها الاعبين».

واستطرد: «الإعلام الانتمائي هو من يقوم بالدفاع عن وجهة نظر نادي على حساب آخر، ويقود ذلك الإعلام شخصيات رياضية مدفوعة الأجر، ودي مش كرة القدم اللي وصلنا فيها لمرحلة سيئة الآن».

خلف الله: «مش وقت إيهاب جلال»

ومن جانبه، أوضح حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن مشكلة عدم وجود خبرات كافية في المجموعة الحالية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، هي السبب الرئيسي فيما وصل إليه حال المنتخب المصري حاليا.

وتابع: «واضح أن المجموعة اللي في المجلس معندهاش خبرات في إدارة الكرة المصرية لضبط التوازن بداخل الاتحاد، وأشفق على إيهاب جلال، لأنه جه في وقت مش وقته».