إسرائيل: إيران تقترب من حيازة قنبلة نووية ما لم يتخذ العالم موقفا حازما

قالت إسرائيل إن إيران تقترب من حيازة القنبلة النووية، ما لم يتخذ العالم موقفا حازما، وفي المقابل أعلنت لجنة الأمن والسياسة الإيرانية أنه يجب النظر بتعليق العمل بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك حسبما نقلت العربية نت في نبأين عاجل، في ظل توتر متصاعد بين كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين سلوك إيران النووي

جاء ذلك بعد تبني مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، الأربعاء الماضي، قرارا يدين سلوك إيران النووي، صوتت لصالحه 30 دولة فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت. وانتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بسبب عدم إجابتها بالكامل على أسئلة بشأن آثار لليورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وهو القرار الذي رحبت به إسرائيل فور صدوره، واصفة إدانة مجلس محافظي الوكالة الذرية لإيران بأنه «قرار مهم».

إيران توقف عمل 27 كاميرا لمراقبة أنشطتها النووية

وعقب هذا القرار، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، في جمع من الصحفيين في فيينا، إن إيران ستوقف عمل 27 كاميرا لمراقبة نشاطاتها النووية، مضيفا أنه أبلغ أعضاء مجلس المحافظين بهذه القضية.

وكان وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال في تصريحات سابقة، إن الغرب اشترط على إيران الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم الفلسطينيين، من أجل لحل الملفات العالقة فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، حسب قوله.