إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بقرية «صفط الحرية» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية صفط الحرية التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود، يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح بالغة، وتم نقلهم للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجري تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين في المشاجرة

أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من، إسلام عبدالسلام عبدالجليل 21 عاما، مقيم بصفط الحرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسر في الساق اليمنى، يوسف خالد محمد علي 18 عاما، مقيم بصفط الحرية، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح قطعي باليد وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، ونزيف في البطن، عبدالله عاطف عبدالصمد عبدالسلام 21 عاما، ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف داخلي وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخالد محمد علي 50 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الحوض.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.