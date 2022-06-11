إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بقرية الخلالية بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بقرية الخلالية التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

كدمات وجروح

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة من الجسم إثر وقوع مشاجرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من جاسر محمد عبدالمحسن، 50 سنة، عامل، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى ونزيف في البطن، ومحمد جلال حافظ عبدالغني، 52 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكسر في الساق اليمنى، وسكينه سلطان، 50 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر في الحوض، وحسني مبروك عبدالمحسن، 46 سنة، مصاب بجروح نافذه في البطن.

مشاجرة بالأسلحة النارية

وشهدت قرية غراقة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، أمس الجمعة، وقوع مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة النارية، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.