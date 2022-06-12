انتهاء ترميم القطار الملكي.. وتسييره إلى الإسكندرية لوضعه بمتحف المنتزه

انتهت هيئة السكك الحديدية، من ترميم القطار الملكي وإعادته إلى حالته التاريخية ومكوناته الطبيعية، مع الحفاظ على طابعه الأثري القديم وشكله التاريخي، وذلك من خلال ورشة إيرماس المتخصصة في صيانة وعمرات الوحدات المتحركة، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعتين لوزارة النقل.

ترميم القطار الملكي

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر، على المحافظة على الوحدات المتحركة التاريخية، بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير المستمر لأسطول الوحدات المتحركة ودعمه بوحدات حديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

تسيير القطار الملكي

وسيّرت الهيئة القطار إلى الإسكندرية، عبر خط (القاهرة / الإسكندرية) للسكك الحديدية، ولم يتم نقله من خلال شاحنات عملاقة تسيير بريا، ما يدل على الجهد الكبير الذي بذله لإعادة تسيير القطار التاريخي، الذي جرى تشغيله في إحدى الحقب الماضية من تاريخ مصر، ما يجسد أنّ مصر وهي تؤسس للجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحرص على الحفاظ على كل ما يتعلق بالحقب التاريخية.

الديزل السريع

يذكر أنّ قصة القطار الملكي تعود إلى منتصف القرن الماضي، حيث بدأ تصنيعه ووقع الاختيار على شركة فيات الإيطالية لتصنيعه، وأُطلق عليه «الديزل السريع»، ويتكون القطار من عربتين تستوعبان 40 راكبا، ومزود بمقاعد مريحة متنقلة، يمكن تحويلها إلى صالونات صغيرة، والقطار به 12 جهاز تليفون في الغرف والصالونات حتى كابينة السائق، كما يوجد مطبخ في القطار.

وصُممت أنظمة الإنارة في القطار بواسطة أضواء الفلورسنت، ووضع زجاج من نوع خاص يسمح بالرؤية من الداخل فقط، كما يحتوي القطار على صالون ملكي وجدرانه كلها مبطنة من الداخل، وبعد وصول القطار إلى الإسكندرية وضع في متحف المنتزه التاريخي.