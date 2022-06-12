تفاصيل إصابة 24 راكبا في اصطدام أتوبيس بجبل بمدينة أبوزنيمة «صور»

شهدت ملفات الموت الواقعة قبل مدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء حادثا مروعا، حيث اصطدم أتوبيس ينقل الركاب بأحد الجبال الواقعة على جانب الطريق.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد اصطدام أتوبيس سياحي تابع لشركة حورس للنقل البري، يحمل أرقام وحروف (ع. ي .ق 7398) بأحد الجبال الصغيرة الموجودة على جانب طريق ملفات أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وتبين أن الأتوبيس كان متجها من محافظة الغربية إلى محافظة جنوب سيناء ويحمل عددا من الركاب المصريين.

وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، نُقل المصابون إلى مستشفى أبورديس العام، وعدد آخر إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لخطورة حالتهم.

أسماء المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة 24 راكبا، وهم:

１- مصطفي صلاح الدين محمد، من القليوبية.

２- حمدان ابراهيم سيد أحمد، من الغربية.

３- ياسر أحمد سعد، من جنوب سيناء.

４- وليد حسن محمود، من القليوبية.

５- خديجة الحسيني سيد، من طنطا.

６- الحسيني سيد سعد، من طنطا.

７- زكي عادل زكي، من طنطا.

８- محمد زينهم الموافي، من طنطا.

９- أسماء الزغبي حسين، من الغربية.

１０- ناجي محمود علي، من المحلة.

１１- سيد أحمد محمد عباس، من المحلة.

１２- إيمان محمد أبو يوسف، من الغربية.

１３- هاني حمدي دياب، من المحلة.

１４- حفصة محمد كمال، من المحلة.

１５- مالك محمد إسماعيل، من المحلة.

１６- ياسين حسين السيد، من المحلة.

１７- حمزة إبراهيم صالحن من المحلة.

１８- مازن محمد داوودن من المحلة.

１９- سعيد إبراهيم سعيد، من المنوفية.

２０- ايمن عبد الله سعد، من القليوبية.

２１- فؤاد السيد عبد السلامن من المحلة.

２２- محمود محمد فاروق، من القاهرة.

２３- ابراهيم عبد النبي سلمان، من المحلة.

２４- سارة محمد كمال، من الغربية.

نقل المصابين إلى مستشفيين

وقال الدكتور ايمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى نقل الحالات المصابة إلى مستشفي أبورديس العام، بينما جري نقل 5 حالات إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي، موضحا أن معظم الإصابات عبارة عن سجحات وكدمات وكسور متفرقة، بالإضافة إلي جروح سطحية وقطعية.

وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكشفت المعاينة الأولي لحادث الاتوبيس عن انفجار في أحد الإطارات الأمامية، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائقين واصطدم بالجبل.