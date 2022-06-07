رئيس جهاز بدر: نسبة إنجاز ثاني مراحل سكن موظفي «الإدارية» وصلت لـ60%

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، عن أنّه جار تنفيذ والانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية» داخل المدينة، التي تضم نحو 4704 وحدات سكنية.

سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر لـ«الوطن»، أنّ نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، وصلت لأكثر من 60% من نسبة المباني السكنية داخل المشروع، مشيرا إلى أنّ نسبة إنجاز المرافق في المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بلغت أكثر من 40%.

وقال مندور، إنّ مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة»، يبعد نحو 10 كيلو مترات فقط عن العاصمة الإدارية الجديدة، ما يوفر الكثير من الوقت والجهد للموظفين الذين سينتقلون للعمل في العاصمة الجديدة.

نسبة إنجاز المرحلة الأولى وصلت لـ100%

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنّ المرحلة الثانية من مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية»، ستضم عددا من المدارس والمستشفيات والأسواق التجارية المنفصلة، وكذلك المراكز والوحدات الطبية التي توفر للمواطنين كل الخدمات الصحية، وصولا لمجتمع متكامل داخل المشروع.

وأكد مندور، أنّ نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية بلغت 100% منذ عام، وأصبحت جاهزة للسكن، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لتسليم الوحدات السكنية للموظفين.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على أنّ مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية» بمرحلتيه الأولى والثانية، سيوفر نحو 15 ألف وحدة سكنية، حيث تضم المرحلة الأولى 9024 وحدة سكنية، بينما تضم المرحلة الثانية 4704 وحدات سكنية.