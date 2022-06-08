منح 2 مليار و600 مليون جنيه قروض برنامج «مشروعك» بالدقهلية ‏

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، عن منح ما يقرب من 2 مليار و600 مليون جنيه قيمة قروض برنامج «مشروعك» في نطاق المحافظة، حيث جرى تنفيذ ما يقرب من 21 ألف مشروع ما بين مشروعات إنتاجية أو خدمية، وفرت 56 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة التمويل اللازم وفرص الإقراض لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية، وتشجيع الاستثمار والمستثمرين، لتوفير فرص العمل للشباب، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات التي تستهدف توسيع قاعدة الاستثمارات ودعم المستثمرين.

2 مليار و600 مليون جنيه للمقترضين من الشباب

وبحسب بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي بمحافظة الدقهلية، قبل قليل، فإن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والخدمية، الممنوحة من قبل برنامج «مشروعك»، في نطاق المحافظة، بلغت قيمتها مايقرب من 2 مليار و600 مليون جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة وذلك حتى 30 مايو الماضي.

رؤوس أموال لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيانها، أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك، بلغت 21 ألف مشروع إنتاجي وخدمي واستثماري، وفرت 56 ألف فرصه عمل لأبناء المحافظة، ولفت البيان إلى أن الدقهلية بهذا الحجم من القروض والمشروعات ومستوى الأداء، أصبحت ضمن المحافظات المتميزة في تنفيذ هذا المشروع على مستوى الجمهورية، في إطار السعي الدائم من قبل أجهزة المحافظة لتوفير رؤوس الأموال اللازمة لفتح آفاق جديدة لمختلف المشروعات، وإتاحة فرص عمل للراغبين في مختلف قطاعات الإنتاج.

وقال المحاسب عماد أبو زيد، مدير عام إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بمحافظة الدقهلية، إن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق الدقهلية تشمل مراكز المنزلة والسنبلاوين وتمي الأمديد وميت غمر وأجا، حيث تأتي في مقدمة الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، مؤكداً على الوقوف إلى جانب كل الراغبين في العمل الجاد، وجميع المخلصين، في الاستثمار الحقيقي لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الدقهلية.